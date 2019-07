Palafrugell augmenta la visibilitat i l'horari del punt lila per la festa major

Palafrugell ha instal·lat per segon any consecutiu el punt lila a la zona de les barraques durant els quatre dies de concerts de la Festa a la Nit. En aquesta ocasió, s'ha buscat una millor ubicació i s'ha ampliat l'horari. El punt lila és un punt de sensibilització i atenció a les violències sexistes que es puguin donar en el context de la Festa a la Nit de la festa major. Està organitzat per l'Espai Dona de l'àrea de Benestar Social en coordinació amb l'àrea de Joventut, Policia Local i Creu Roja.

En la darrera edició s'hi van apropar unes 300 persones per demanar informació. Per potenciar i millorar aquest servei i la visualització s'ha canviat d'ubicació, tot i que continuar al recinte de barraques. D'altra banda, enguany també s'ha ampliat l'horari d'atenció i s'han duplicat les professionals per atendre les possibles demandes.

Segons els professionals del punt lila, un dels aspectes més importants del servei és la coordinació entre la Policia Local i les entitats juvenils de les barraques del municipi.