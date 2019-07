Rescaten amb helicòpter un home que ha caigut per un penya-segat a la platja de la Fosca de Palamós

Els serveis d'emergències han rescatat un home de 46 anys que aquest diumenge al matí ha caigut per un penya-segat a la platja de la Fosca de Palamós (Baix Empordà). Un amic de l'home ha donat la veu d'alerta a les 9 del matí. Fins al lloc s'hi ha traslladat diverses dotacions de Bombers, GRAE, Policia Local i SEM. L'home ha resultat ferit a la cama i ha caigut per unes roques de difícil accés. Per això, finalment l'han evacuat amb helicòpter i, un cop al port, el SEM l'ha traslladat a l'hospital de Palamós.

Hores abans, un jove de 22 anys també va caure per un barranc a Lloret i va ser evacuat en helicòpter en estat greu a la Vall d'Hebron.