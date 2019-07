Tanca La Gavina, una llibreria històrica de Palamós

Es repeteixen, en compta gotes, les males notícies pel sector llibreter tradicional. Després de 42 anys d'història, la llibreria La Gavina de Palamós abaixa la persiana per les dificultats de seguir mantenint el negoci.

«És molt difícil perquè som llibreters de tota la vida hem mantingut la il·lusió fins a l'últim moment i inclús fa menys de cinc anys vam fer reformes», però, «els números no quadren», explica la propietària de la llibreria, Montse Cargol, que recorda que aquest abril l'establiment hauria de celebrar els seus 42 anys de vida.

Paradoxalment, fa un any, els veïns de Vic van conèixer la notícia que la llibreria La Tralla abaixava la persiana també amb 42 anys d'història pel mateix motiu. De totes formes, l'establiment estarà obert fins al 31 d'agost on encara s'hi podrà anar i, després, no se sap encara quin serà el seu futur immediat.

A banda del tancament, Cargol assegura que vol fer extensiu l'agraïment a tots els clients fidels al llarg de tots aquests anys. A més, explica que els llibreters de tota la vida, pel nombre de vendes que tenen i el marge que tenen estipulat, han de facturar molt per sobreviure. «Hauríem de pensar entre tots què està passant en aquest sector» i lamenta, «no som els primers i no serem els últims».