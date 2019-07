Un jutjat investiga quatre persones per un enfrontament verbal mentre penjaven llaços a Palamós

Un jutjat de la Bisbal d'Empordà investiga quatre persones per un enfrontament verbal amb un veí mentre penjaven llaços grocs a Palamós. Els fets van passar fa gairebé un any durant una concentració en una plaça del municipi. En el decurs de l'acte, s'hauria produït l'enfrontament entre alguns dels concentrats i el veí. Aleshores, la Policia Local de la població va identificar els assistents. Arran dels fets, el particular va interposar una denúncia que va acabar als jutjats. Aquest dimarts els quatre investigats estaven citats a declarar. Tres d'ells s'han acollir al seu dret a no declarar una quarta persona sí que ho ha fet per explicar que ni tant sols era a la concentració aquell dia. L'advocat de tres dels investigats, Eduard Galobardes, assegura se'ls vol atribuir un delicte d'incitació a l'odi però que no hi ha proves que ho acreditin i espera que el cas acabi arxivat. A les portes dels jutjats, s'hi ha concentrat una cinquantena de persones per donar-los suport.

Un jutjat de la Bisbal ha citat a declarar com a investigades quatre persones per un enfrontament verbal mentre penjaven llaços grocs a Palamós. El cas va passar fa un any durant una de les habituals concentracions d'aquest tipus que es fan al municipi el 16 de cada mes. En el transcurs de l'acte, es va produir la topada verbal entre alguns dels presents i un veí de la zona. La Policia Local del municipi va identificar algunes de les persones que hi havia a la concentració.

Segons l'advocat de tres dels investigats, Eduard Galobardes, l'enfrontament no va arribar ni tant sols als insults però el particular va decidir interposar una denúncia que va acabar als jutjats.

Tres dels investigats citats s'han acollit al seu dret a no declarar i una quarta persona sí que ho ha fet per aclarir que el dia dels fets ni tant sols era a l'acte. Segons Galobardes, se'ls vol atribuir un delicte d'incitació a l'odi però considera que no hi ha proves que ho acreditin i espera que el cas acabi arxivat. A banda dels investigats, avui també ha comparegut un dels agents de la Policia Local que va participar en les identificacions.

Concentració de suport

A les portes dels jutjats, una cinquantena de persones s'han concentrat per donar suport als investigats amb pancartes on es podien llegir els lemes 'Ni un pas enrere' i 'Ho tornarem a fer'.