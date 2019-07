Palafrugell renova l'acord amb els promotors del Festival Cap Roig

L'Ajuntament de Palafrugell ha renovat el conveni de col·laboració amb l'empresa promotora del Festival de Cap Roig 2019. Un any més, aquest acord amb Clipper's Live S.L. pretén coordinar aquells punts en els quals l'Ajuntament dona suport a l'organització.

Entre l'acord, es determina que l'Ajuntament aporta personal per a l'acomodació del públic assistent i per a la informació i difusió del municipi dins el recinte de Cap Roig. A la vegada, també es fa càrrec de la vigilància i control viari i d'espais públics, així com del condicionament de les zones per a aparcament de vehicles.

A més, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell promourà el festival a les seves xarxes d'oficines de turisme i pels seus mitjans de comunicació i difusió.

D'altra banda, l'empresa promotora del festival fa constar el nom de Calella de Palafrugell i l'emblema de l'Ajuntament de Palafrugell en totes les publicacions, cartells o altres mitjans que utilitzi per a la difusió i promoció del Festival de Cap Roig en aquesta edició 2019.

Com es fa des de 2017, l'Ajuntament ha renunciat a les invitacions que rebia cada any per assistir als concerts del Festival de Cap Roig. La 19a edició del Festival va començar el 12 de juliol amb el concert de Maluma i es clourà el 21 d'agost, amb l'actuació d'Ainhoa Arteta.