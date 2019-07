Reobren les portes del dipòsit modernista Can Mario de Palafrugell

Després d'un any tancada al públic per feines de reparació, les vistes privilegiades de l'Empordà des de dalt de la Torre modernista de Can Mario a Palafrugell tornen a ser possibles.

L'Ajuntament de Palafrugell va convertir el túnel d'accés a la torre de Can Mario en un petit museu i mitjançant nombroses tècniques tecnològiques, plafons i projeccions, s'explica la història d'aquesta construcció. L'obertura es va fer el 2010 però recentment, l'accés va haver de tancar-se per tasques de millora de l'edificació que han acabat fa pocs dies coincidint amb l'obertura de l'espai.

La torre va ser construïda l'any 1905 i és coneguda així per estar situada a l'antiga fàbrica surera de Can Mario.A més, amb el temps, el dipòsit d'aigua modernista s'ha convertit en un autèntic símbol identificador de Palafrugell així com en un element destacat del patrimoni industrial català.