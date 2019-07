Un home de 60 anys resulta ferit en caure-li una pedra al cap en una cala de Palamós

Un home d'uns 60 anys ha resultat ferit menys greu en caure-li una pedra al cap per un despreniment de roques a la cala Corbs de Palamós. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís cap a les tres de la tarda. Fins al lloc s'hi han traslladat efectius de la Policia Local, la seva unitat marítima, Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM. Bombers havia activat l'helicòpter però finalment han rescatat el ferit amb l'embarcació de la Policia Local, que l'ha traslladat a port. Efectius de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que havia activat dues unitats l'han traslladat fins a l'hospital de Palamós. L'home ha patit un traumatisme però no ha perdut la consciència en cap moment.

L'home estava, amb la seva família, a una semicova que hi ha a la cala Corbs quan, per causes que s'estan investigant, hi ha hagut un despreniment de pedres. Un dels rocs li ha impactat al cap i ha patit un traumatisme cranioencefàlic.

La Policia Local de Palamós i els Bombers estan investigant les causes del despreniment. L'Ajuntament de Palamós ha tancat l'accés a la cala com a mesura de prevenció i ha encarregat un dictamen tècnic per valorar si hi ha risc que tornin a caure pedres. En cas que així sigui, instaran el titular que és Costes a fer els treballs necessaris de consolidació.

Segons fonts municipals, a finals de juny –a principis de la temporada d'estiu- es va comprovar l'estat de les parets de roques de les cales per determinar si hi havia algun risc però no es va detectar cap anomalia.