Investiguen quatre persones per un enfrontament en penjar llaços grocs

Un jutjat de la Bisbal d'Empordà investiga quatre persones per un enfrontament verbal amb un veí mentre penjaven llaços grocs a Palamós. Els fets van passar fa gairebé un any durant una concentració en una plaça del municipi. En el decurs de l'acte, s'hauria produït l'enfrontament entre alguns dels concentrats i el veí.

Aleshores, la Policia Local de la població va identificar els assistents. Arran dels fets, el particular va interposar una denúncia que va acabar als jutjats. Aquest dimarts els quatre investigats estaven citats a declarar. Tres d'ells es van acollir al seu dret a no declarar, una quarta persona sí que ho ha fet per explicar que ni tant sols era a la concentració aquell dia. L'advocat de tres dels investigats, Eduard Galobardes, assegura se'ls vol atribuir un delicte d'incitació a l'odi però que no hi ha proves que ho acreditin i espera que el cas acabi arxivat. A les portes dels jutjats s'hi ha concentrat una cinquantena de persones per donar-los suport.