Patja d'Aro.Enxampen un grup organitzat especialitzat en cometre furts en supermercats

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va detenir dissabte passat a la tarda dos homes que formen part d'un grup organitzat que està especialitzat en cometre furts en supermercats. Els dos implicats en els robatoris són de nacionalitat marroquina i els agents municipals ja els tenien fitxats, ja que anteriorment havien anat fins aquest municipi de la Costa Brava a cometre furts en locals comercials. En aquesta ocasió, se'ls va enxampar després que haguessin furtat en un supermercat, situat al carrer Tramuntana de Platja d'Aro.

Van enxampar-los després d'identificar l'automòbil amb el qual viatjaven i amb un bon carregament al vehicle. Hi anaven tres persones, una d'elles va fugir de la policia.

Portaven productes diversos d'un alt cost i que després, segons fonts policials, es posen a revendre al mercat negre i per tant, en fan un bon calaix. Entre els objectes que la policia va comissar hi ha diverses llaunes escopinyes, ampolles de licors com ara de ginebra i d'altres objectes com sabates.

Davant dels fets, la Policia Local va denunciar com a investigats per un delicte de furts dos homes.