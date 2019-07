Trenquen vidres de diversos cotxes al cementiri de Palamós

Veïns i veïnes de Palamós van denunciar ahir a les xarxes socials el trencament de vidres de cotxes aparcats al municipi. Les imatges fetes públiques mostren diversos cotxes aparcats a la zona Vedruna, concretament a la zona de les pinedes del costat del cementiri.

A la mateixa publicació de denúncia, els veïns demanen més patrulles o més presència de la Policia Local durant els mesos d'estiu. «És una vergonya que en un poble on a l'estiu la població es triplica hi hagi només una patrulla de Policia Local», apunta un veí.

L'Ajuntament explica que té coneixement dels fets i que hi ha una investigació oberta per descobrir els autors de les destrosses. Segons el consistori, la Policia Local ha activat una investigació juntament amb el cos dels Mossos d'Esquadra. Els cossos confien a trobar els autors i evitar que es repeteixin fets puntuals com aquest.

Alguns dels veïns denuncien, a més, que no és la primera vegada i que en aquesta zona ja hi ha hagut casos de destrosses en el passat. En aquest sentit, reclamen una solució per millorar-ne la seguretat.