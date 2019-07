Descobreixen part de la muralla de la Bisbal al carrer Ample

Les obres a l'espai públic serveixen per millorar el condicionament de pobles o ciutats i, en alguns casos, per arribar a descobrir parts de la història dels mateixos. Aquest seria el cas de les obres de millora que s'estan fent, entre d'altres, al carrer Ample de la Bisbal d'Empordà; on les actuacions, que han començat el juliol, han servit per descobrir més detalls de com podria ser l'antiga ciutat medieval de la Bisbal.

Fonts municipals expliquen que abans de començar els treballs al carrer Ample, Antic i Valls d'en Colomer ja es preveia que es poguessin trobar restes de la muralla de l'antic nucli de la Bisbal. De fet, la mateixa ha estat declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, i, si bé és veritat que la major part de l'antiga fortificació no és visible hi ha parts que sí que ho són, com el portal del carrer de la Riera.

«Estem encantats que si es pot fer un estudi, es pugui fer», explica l'alcalde, Enric Marquès, «és una part molt important del patrimoni històric de la ciutat». De fet, abans de començar els treballs, el consistori va fer una prospecció de l'àrea amb uns georadars que permetien detectar elements susceptibles de ser interessants arqueològicament. No obstant això, expliquen, no és fins que no s'obren els carrers quan es pot comprovar amb més exactitud les previsions de l'anàlisi prèvia.

Així, totes les tasques estan supervisades per un equip arqueològic que a part d'elaborar un informe està en contacte permanent amb el consistori per comprovar l'evolució de les tasques. De moment, però, amb l'obertura del carrer Ample, s'han trobat dos punts destacats i que formen part de l'informe arqueològic.

El primer punt d'interès és a l'entrada del carrer Sant Jaume, on s'ha trobat un mur vertical que podria ser part dels contraforts de l'antiga entrada a la ciutat. En aquest sentit, tot just acaben de començar els estudis, però es treballa amb la hipòtesi que sigui part de les restes de l'antiga ciutat medieval. El segon punt es trobaria al carrer Valls d'en Colomer i s'hi hauria trobat un mur atalussat -amb una inclinació i pendent.



El passat medieval

«Totes aquestes restes s'estudiaran i es catalogaran», apunta Marquès, «l'objectiu és respectar al màxim el que es trobi i poder disposar de la màxima informació».

Pel que fa a les obres, asseguren, les troballes estan dins l'esperable i dins els terminis i si sorgeixen novetats al respecte, s'anirà actualitzant a la web de l'Ajuntament. D'altra banda, el consistori ja va trobar petits trams de l'antiga muralla defensiva de la ciutat, que data del segle XIV, en les obres d'urbanització del carrer dels Valls el 2014.

Aleshores, ja es van documentar les troballes que podrien complementar les que es facin en aquesta nova actuació.