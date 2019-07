Obren un nou aparcament al carrer Almogàvers de Palamós

El projecte enllestit recentment ha permès ordenar l'estacionament a la zona del carrer Almogàvers i millorar l'accessibilitat amb vehicle fins a l'escola d'educació especial Els Àngels.

La nova superfície d'aparcament té 520 m2 i 43 places per a cotxes en bateria en un sol costat del carrer. A banda, també s'ha condicionat com a àmbit d'estacionament una part de l'espai de camp, amb superfície de terra i sauló, que s'estén en paral·lel al carrer, amb l'objectiu que, si es requereix, també es pugui utilitzar com a pàrquing.

A més, el projecte ha inclòs la construcció d'un giratori a l'extrem final del carrer, que facilita el gir del bus escolar.