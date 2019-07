Palafrugell tindrà un nou aparcament de 55 places

L'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat el projecte per construir un nou aparcament al carrer de Pals. Segons l'equip de govern, l'aparcament gratuït constarà de més de 55 places.

Els terrenys es dividiran en dos espais: una part aparcament públic i l'altre com a dipòsit de vehicles de la grua municipal. A més, informen, en el mateix espai també s'habilitarà una zona d'esbarjo per a gossos.

Actualment el projecte es troba en fase de licitació, però, un cop s'iniciïn les obres tindran una durada aproximada de 4 mesos. El dipòsit de vehicles de la grua tindrà capacitat per prop de 40 cotxes i les obres de construcció de totes les instal·lacions tindran un cost aproximat de 265.000 euros.

D'altra banda, l'àrea habilitada com aparcament de la grua municipal es delimitarà amb un tancament amb gabions d'una alçada de dos metres. Ambdues zones d'aparcament disposaran d'enllumenat públic, i, a més, l'espai de la grua disposarà de sistema de videovigilància.



Més iniciatives

També hi haurà una àrea d'esbarjo per a gossos en el mateix espai i serà de lliure accés per a qualsevol ciutadà, tot i que des de l'Ajuntament implantarà una normativa d'aplicació per als usos a què es pot destinar.

L'objectiu, asseguren, és convertir part de l'espai públic en un lloc de convivència per a les persones i per als gossos. Paral·lelament s'establiran unes normes que hauran de complir els propietaris per tal que les mascotes puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats amb respecte cap als altres. A més, l'àrea d'esbarjo disposarà d'una font d'ús exclusiu per als gossos.