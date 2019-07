És possible. Calonge elimina el glifosat de la ciutat

La regidoria d'Espai Públic de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va decidir ahir deixar d'utilitzar de forma immediata el glifosat com a herbicida en els espais públics i utilitzarà productes biològics i mecànics pel control de vegetació. Aquesta decisió, expliquen, s'ha pres després que diversos estudis científics alertin sobre l'afectació del glifosat en la salut humana i animal. Així, el servei de Parcs i Jardins de la regidoria d'Espai Públic de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni s'avança a la possible prohibició de l'ús del glifosat a escala europea i deixa, doncs, d'utilitzar herbicides químics de forma immediata, i apostant per l'ús de productes alternatius. Es tracta d'un canvi, asseguren, que suposarà l'aplicació de nous sistemes que no comportin risc ni per a la salut ni per al medi ambient. També s'han aprovat modificacions pel que fa a la gestió de plagues pel control d'insectes. En aquest sentit, apunten, el consistori treballa per implantar un sistema de gestió integrada de plagues, que consisteix en una combinació de mecanismes naturals pel control de plagues i malalties no contaminants i respectuosos amb la salut i el medi ambient.