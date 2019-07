Sant Feliu tomba la moció contra el glifosat però es compromet a alternatives

La utilització d'alternatives al glifosat per la gestió municipal de les males herbes a l'espai públic de les ciutats és, des de fa temps, un tema de debat polític recorrent. De fet, nombrosos països de la Unió Europea estan limitant l'ús d'aquest producte mitjançant terminis per assolir la seva eliminació total, com és el cas de França.

Aquesta era la proposta que va presentar el grup municipal de Guíxols des del Carrer dijous al ple municipal de Sant Feliu de Guíxols. Concretament, la moció demanava que l'equip de govern es comprometés a buscar una alternativa al producte en el termini d'un any. La moció, però, no va ser aprovada tot i rebre el suport de tota l'oposició en bloc.



Buscar la solució

Així, hi va haver: 13 vots en contra, de l'equip de govern format per Tots per Sant Feliu -10 regidors- i PSC -3-; i vuit vots a favor, d'ERC -3-, JxCat -3-, Guíxols des del Carrer -1- i MES-UPM -1.

Tot i això, l'equip de govern assegura que el seu vot és negatiu però que «recull l'esperit de la moció» i treballarà per buscar una «alternativa eficaç» en el termini marcat, o, en cas que pogués ser, abans. A més, l'alcalde Carles Motas, es va reunir ahir amb l'empresa encarregada de la gestió per tractar la qüestió.

La moció es va presentar després d'una polèmica generada a les xarxes socials i a la ciutat quan es van publicar unes imatges d'uns operaris aplicant aquest producte als carrers del municipi. D'altra banda, la CUP Sant Feliu, -que no té representació al consistori- va fer un comunicat fa dues setmanes denunciant l'ús del producte i demanant la utilització d'alternatives.

L'herbicida ha estat catalogat com «probablement cancerigen» per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i més d'un centenar de municipis a Catalunya han aprovat mocions per substituir-lo per altres productes o mètodes.