SOS Costa Brava demana que el Govern compri la tercera parcel·la de la Pineda d'en Gori de Palamós

L'associació Salvem la Pineda d'en Gori de Palamós (Baix Empordà) reclama que Generalitat compri la tercera parcel—la que s'ha posat a la venda fa prop d'un mes. L'objectiu és que el Govern faci efectiu el dret a retracte en el moment en què un constructor es decideixi a adquirir els terrenys per aixecar-hi apartaments turístics de luxe, tal i com està previst. D'aquesta manera, es podria evitar construir un altre edifici al costat dels dos que ja estan a punt d'enllestir-se i que, tanmateix, l'entitat ha dut als jutjats de Girona juntament amb la plataforma SOS Costa Brava. La portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa, recorda als possibles compradors que les dues parcel—les que s'han edificat estan als jutjats i denuncia que l'acalde de Palamós "no va fer res" per evitar que es fessin aquests apartaments.

Nou moviment per part de l'entitat ecologista Salvem la Pineda d'en Gori que des de fa temps lluita per evitar que s'aixequin tres edificis d'apartaments en aquest paratge natural de Palamós (Baix Empordà). De fet, dos de les construccions estan sota sospita, ja que el jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona estudia el cas, un fet que els ecologistes recorden a tots aquells compradors interessats en un dels apartaments de luxe que es venen. "Si ens donen la raó a nosaltres poden tenir problemes. Jo no compraria res que estigui pendent de judici", ha alertat la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa.

Per tot plegat, l'entitat – que pertany a la plataforma SOS Costa Brava – demana que la Generalitat compri els terrenys de la tercera parcel·la per evitar, així, que ho faci una constructora. Es tracta, doncs, d'exercir el dret a retracte que té el Govern, a partir del moment en què un comprador apareix.

"Nosaltres volem que s'ho quedi el Govern amb l'objectiu que no es construeixi un nou edifici", ha reblat Figa, que assegura que aquesta maniobra "tindria tot el sentit", ja que d'aquesta manera evitaria que SOS Costa Brava ho hagués de portar als tribunals, com ha fet en les dues parcel·les anteriors. "Ja hi ha dos edificis que estan pendents de resoldre, no seria lògic que n'hi hagués un altre", ha reblat la portaveu.

Acusen l'alcalde de "no haver fet res"

L'entitat ecologista ha tornat a carregar contra l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, a qui acusen de "no haver fet res" per evitar que s'aixequessin els dos edificis. L'associació reconeix que ara sí que seria molt gran la indemnització que s'hauria de pagar a l'empresa constructora en cas que es declaressin els terrenys com a sol rústic no urbanitzable.

Figa, però, recorda que ja van advertir el batlle que la llicència d'obres era irregular i que la portarien al jutjats en cas que s'acabés concedint. En aquell moment, assenyala la portaveu, s'hauria pogut aturar l'obra amb una indemnització petita, ja que els edificis no s'haurien construït.

Per tot plegat, des de l'entitat asseguren que demanaran responsabilitats en cas que al final la justícia els acabi donant la raó, i es demostri que les dues parcel·les edificades i en la que s'hi estan construint 48 apartaments de luxe, juntament amb la tercera pendent de vendre, no són edificables.