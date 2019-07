Tres detinguts per robar dues esglésies a Calonge i Sant Antoni de Calonge

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Calonge han detingut tres homes com a presumptes autors de dos robatoris a esglésies de Calonge i Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà), produïts el 28 d'octubre i el 5 de desembre del 2018. Els lladres van forçar els accessos als temples i es van emportar, a Calonge, diversos objectes litúrgics, alguns dels quals formaven part del patrimoni cultual català i del Patrimoni cultural moble del Bisbat de Calonge. En el segon robatori, a Sant Antoni de Calonge, a banda de diversos objectes religiosos també es van emportar 150 euros de donatius. La major part dels objectes han estat trobats i retornats. Un dels detinguts va passar a disposició judicial el 24 de juliol i va ser alliberat amb càrrecs, i els altres dos són en llibertat com a investigats pendents de ser citats a declarar. La investigació continua oberta per localitzar i detenir un quart implicat en els robatoris.

La Policia Local va localitzar al mes d'abril diversos objectes religiosos a la cuina d'un immoble del carrer Enric Roure de Calonge, que estaven controlant per tal d'evitar que s'ocupessin uns pisos desallotjats per motius tècnics.

Després de comprovar que coincidien amb els objectes robats, els investigadors van identificar els dos ocupants del pis i a altres dos implicats, tots ells d'entre 19 i 27 anys i de nacionalitat marroquina i espanyola. Tres dels identificats van ser detinguts el 23 de juliol i s'està treballant per localitzar el quart.