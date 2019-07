L'hospital de Blanes implanta un sistema d'enviament d'SMS per informar als familiars d'un pacient que entra a quiròfan

L'hospital comarcal de Blanes (Selva) ha implantat aquest juliol un sistema d'enviament d'SMS a les famílies de pacients quan entren a quiròfan en una operació programada. És el primer de la regió sanitària de Girona en posar-ho en marxa i ja s'ha demostrat que redueix l'angoixa i ansietat dels familiars durant les llargues esperes. La mesura s'emmarca en el projecte de digitalització del procés quirúrgic que s'està duent a terme a la corporació i permet mantenir informats als familiars mentre dura la intervenció. En total, s'envien fins a quatre missatges al mòbil de manera que es té informació cada vegada que el pacient canvia d'ubicació dins l'àrea quirúrgica. "Està molt bé perquè et mantenen informats en tot moment", assegura la dona d'un pacient operat al centre hospitalari.

En José Antonio és un veí de Lloret de Mar a qui han operat del maluc. Quan surt del quiròfan, un infermer acosta un lector a la polsera que porta per entrar les dades al sistema i automàticament s'envia un missatge a la seva família on es diu que 'ja ha sortit de l'àrea quirúrgica'. És el quart missatge que s'envia al mòbil de la seva dona, la Dolores, des que ha entrat a les 7.47 del matí. "Està molt bé perquè et mantenen informats en tot moment i orienta a les famílies" de com va tot, afirma satisfeta. Una tranquil·litat que també rep el mateix pacient abans d'entrar a quiròfan perquè sap que el seu entorn estarà al cas de com va tot.

Un equip multidisciplinari, format per personal d'infermeria, anestèsia i informàtica, ha treballat en aquesta nova eina. Segons explica Joaquim Nogueras, metge anestesista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, aquesta mesura s'inscriu en el projecte de digitalització del procés quirúrgic amb un sistema informàtic que permet "millorar el control dels processos quirúrgics amb nous protocols i també millorar la seguretat del pacient". I un dels punts clau, afegeix, és el seguiment centralitzat del pacient en tot el circuit quirúrgic que permet traslladar la informació de forma immediata als familiars.

Amb l'enviament d'aquests SMS s'aconsegueix reduir l'angoixa i ansietat dels acompanyants o familiars que esperen mentre dura l'operació. La cap d'àrea d'infermeria de quiròfan del centre, Elena Buxeda, subratlla que són intervencions que poden allargar-se hores i així "tenen molta més llibertat i es poden moure sabent en tot moment en quina situació està el seu familiar".

En el moment que el pacient ingressa, els familiars han de facilitar al personal assistencial un número de telèfon d'on volen rebre les notificacions. Se'ls hi envien de forma automàtica un total de quatre missatges al mòbil per informar-los cada vegada que el pacient canvia d'ubicació dins l'àrea quirúrgica: el pacient ha accedit a l'àrea quirúrgica, el pacient ha entrat a quiròfan, el pacient ha entrat a l'àrea de reanimació i el pacient ha sortit de l'àrea quirúrgica.

Per ara, aquests missatges només s'activen en pacients d'operacions programades però no es descarta en un futur incorporar més serveis assistencials. Aquest sistema s'ha implantat sobretot en els hospitals de tercer nivell (els que són altament tecnificats). El de Blanes és el primer en fer-ho a la regió sanitària de Girona.