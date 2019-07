Rescaten dos escaladors a la costa de l'Estartit

Els Bombers han rescatat dos escaladors a la costa de l'Estartit.



Els dos fets van tenir lloc ahir a la tarda. En un dels casos, un home que feia escalada va resultar ferit en caure des d'una alçada d'uns cinc metres a la cala Montgó.



Els Bombers van haver d'utilitzar l'helicòpter per baixar fins al ferit, a la zona de les cames.





2on.- Escalador ferit a les cames en caure d'uns 8m a la zona d'esportiva de Cala Montgó, l'Escala.

Extracció amb grua HC.#GRAE #MAER #Bomberscat pic.twitter.com/SrfoOuLuzD — Bombers GRAE (@grae_bombers) July 29, 2019

I l'altre succés va produir-se a la via ferrada delAquí va haver-hi unde roques i una escaladora, va quedara mitja paret.En aquest fet, els Bombers van haver d'elevar la dona i la van poder treure per la part superior de la muntanya. La dona va patir cremades a lesEn tots els casos hi van intervenir els especialistes en rescats, els Grae i els mitjans aeris dels Bombers.