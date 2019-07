Begur dedica una exposició a les dones de Picasso i Richard

La sala d'exposicions de les Escoles Velles de Begur fa un viatge sobre les dones de Pablo Picasso i Jean Philippe Richard. L'exposició, sota el títol Dones, dones, està integrada per linogravats realitzats per Picasso el 1959 per a les edicions del cercle d'art amb l'ajut del taller Hidalgo Arnera a Vallauris i escultures de l'artista contemporani francès Richard.

La mostra compta amb dues visions de la figuració en l'observació de la dona. «Totes les obres exposades mostren les dones de la vida d'aquests dos artistes, però també les imaginades, somiades i les que són fruit de fantasies en la seva producció artística», es recorda des de l'àrea de Cultura, que és l'entitat organitzadora de la mostra. L'exposició, que es podrà visitar fins al 17 d'agost, s'inaugurarà oficialment avui a dos quarts de vuit del vespre.

La història de Picasso es desenvolupa en paral·lel amb la història de totes les dones que el van acompanyar en les distintes etapes de la seva vida.

Des de la seva mare, les seves germanes o una anciana tia, que van ser els seus primeres models, passant per la seva primera musa Fernande Olivier, la model Eva Gouel, la ballarina Olga Khokhlova, primera esposa i mare de Paul, Marie-Thérèse Walter, la fotògrafa Dora Maar, la pintora Françoise Gilot, la poetessa Geneviève Laporte, i, finalment, Jacqueline Roque.



Les escultures

Richard és l'autor de les dues escultures dedicades a Carmen Amaya que té el poble de Begur. Una d'elles, situada al Mas d'en Pinc, és el motlle en fang de la segona, de bronze, situada al mirador de Sant Ramon.

L'escultura de bronze va ser donada a Begur per la persona que la va comprar, Myles Jenkins, i el motlle de pedra, pel mateix Jean Philippe Richard.