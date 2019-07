La Bisbal reté 1,8 milions per complir amb la llei i redueix les inversions

El ple municipal de la Bisbal d'Empordà va aprovar dilluns la no disponibilitat de crèdit per valor d'1,8 milions d'euros i va procedir a retenir l'import per complir amb la llei d'Estabilitat Pressupostària. Concretament, es tracta d'1.809.877 euros de la partida d'inversions i la decisió ha obligat a reduir assignacions diverses destinades a millores d'espais públics, l'adequació de l' skatepark o els vestidors del pavelló.

«Fem aquesta retenció de despesa per acomplir amb la llei d'estabilitat pressupostària», explica l'alcalde, Enric Marquès, a més, les afectacions serien limitades, ja que «algunes partides hem encarregat només la redacció del projecte i la licitació es faria en el proper any econòmic».

El punt va ser aprovat per nou vots de l'equip de govern ERC (6), CUP (3) i En Comú Podem (1), i sis abstencions de l'oposició. Per la seva banda, l'oposició va criticar la mala gestió econòmica del consistori i el fet d'haver rebut l'informe de la secretaria interventora després de les eleccions municipals.

De fet, en un comunicat, el regidor de l'oposició Xavier Dilmé, del grup Tots per la Bisbal, explica que la gestió pressupostària ha portat a la suspensió de la majoria d'inversions per al 2019. De fet, apunta, l'aprovació del pressupost d'inversions pocs dies abans de les eleccions «es va fer servir com a carta electoral i, per tant, es va enganyar la gent conscientment» en ja saber-se que gran part d'aquestes no es podrien fer.



Crítiques de l'oposició

De la mateixa manera, la resta de grups de l'oposició, JxCat amb tres regidors i PSC amb tres també, van criticar de manera similar les formes com s'havia gestionat aquesta qüestió.

El cap de llista del PSC, Òscar Aparicio, per exemple, va qüestionar el fet que l'informe de la secretaria interventora estava datat del 4 de maig però no es va posar en coneixement de regidors fins aquesta setmana. Així, també critica que posteriorment a l'informe es fes una petició de préstec i que es fes abans de les darreres eleccions municipals.



L'estació de busos

A banda, el ple de dilluns va servir per aprovar de nou el document de cessió de terrenys a la Generalitat per fer l'estació d'autobusos. El projecte, expliquen des de l'equip de govern, està redactat i el solar ja havia estat cedit a l'àrea de Territori. El tràmit que s'ha fet aquesta setmana, però, és a petició de la Generalitat, ja que l'àrea que el portarà és la d'Economia, asseguren, que és qui gestiona els temes de patrimoni. En aquest sentit, el consistori va aprovar de nou la cessió dels terrenys i espera que les obres puguin començar com més aviat millor.