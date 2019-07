Palamós Instal·len 64 panells solars al municipi

L'empresa mixta Aigües de Palamós, que rep la participació del consistori baix-empordanès, ha instal·lat recentment 64 panells solars a l'estació de Can Cándido del carrer Rafael Savalls del municipi. Segons l'empresa, l'objectiu de les noves instal·lacions és el d'alimentar un bombeig solar d'aigua potable i també un sistema d'autoconsum per a les oficines i vestidors de les instal·lacions. Per altra banda, el sistema està pensat per funcionar de forma híbrida, mitjançant la combinació de l'energia fotovoltaica i la de la xarxa elèctrica.