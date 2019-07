Un policia molt begut atropella una dona, fuig i circula en sentit contrari a Palamós

La Policia Local de Palamós va detenir aquest dijous passat un agent municipal de Cassà de la Selva per presumptament haver atropellat un dona, fugir del lloc i anar molt begut. Aquest home, de 38 anys i veí de Palamós, va quedar acusat de tres delictes relacionats amb el trànsit: un per conducció temerària -contra la seguretat del trànsit-, un altre per conduir sota els efectes de l'alcohol i, finalment, per l'omissió del deure de socors.

El cos policial de Palamós, gràcies a la col·laboració ciutadana, va poder interceptar el conductor poc després que fugís del lloc i després que acabés xocant contra uns vehicles que hi havia aparcats.

Pel que fa a la víctima de l'accident, una dona d'uns 50 anys, va patir una fractura a l'espatlla i també va haver de rebre diversos punts de sutura arran de l'atropellament. Va ser derivada pel SEM en ambulància a l'hospital de Palamós i allà tractada de les ferides.

Els fets es remunten pels volts d'un quart de quatre de la tarda del 25 de juliol. La Policia Local va rebre l'alerta que s'havia produït un atropellament a l'avinguda Catalunya de Palamós, a tocar d'un supermercat i que el cotxe que havia provocat l'accident de trànsit havia fugit. Ràpidament es van activar tots els serveis d'emergència. Un mosso d'esquadra fora de servei juntament amb dos ciutadans varen anar corrents al darrere del vehicle, a qui ràpidament la Policia Local va poder interceptar a l'altura del carrer Nàpols, a tocar de l'institut després que el conductor temerari, que havia anat pel carrer en contra direcció, impactés amb dos vehicles.

Va arribar a fer entre 200 i 300 metres fins que el van enxampar. Ciutadans que eren a la zona el van poder retenir i els agents locals van comprovar de seguida que presentava signes evidents d'anar begut.

L'home a la primera prova d'alcoholèmia va donar 1,40 mg/litre i a la segona 1,30 mg/litre. Fet pel qual va arribar a més que quintuplicar la taxa màxima permesa que en aquest cas era de 0,25 mg/litre. El conductor, que és policia local, va acabar detingut i acusat de tres delictes relacionats amb el trànsit i haurà de passar a disposició judicial pel cas.