La taverna Moni eleva el cas al Tribunal Constitucional

Els propietaris de la taverna Moni de Palamós van anunciar que arribarien fins al final per defensar els seus drets contra la sanció per soroll que els va imposar el consistori. I, d'aquesta manera, el cas ha arribat fins a l'última instància jurisdiccional de l'Estat: els advocats de la taverna van presentar aquest dilluns el recurs d'empara el Tribunal Constitucional (TC) per presumpta vulneració del dret fonamental a una tutela judicial efectiva. El cas judicial per la multa de soroll que va interposar l'Ajuntament de Palamós es remunta al 2015, quan l'establiment va rebre una sanció de 12.000 euros. Després de la sentència de l'1 de febrer de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem (TS), que desestima el recurs de queixa que va presentar l'establiment que va rebre la sanció econòmica, la defensa de Can Moni ha decidit presentar ara aquest darrer recurs al TC. El dret a tutela judicial efectiva és un dels drets reconeguts per l'article 24 de la Constitució Espanyola i inclou una sèrie de drets que s'han de garantir durant el procés judicial. En aquest sentit, si un ciutadà considera que un tribunal no li ha garantit aquest dret, pot defensar-se, com és el cas, mitjançant la interposició del recurs, explica l'advocat dels denunciats, Joaquim Boadas. La defensa creu que hi ha tres punts que no s'han pronunciat: que no hi consta la mesura del soroll de fons; que el tècnic que va fer el mesurament no estava format per fer-ho; i que qui va fer la mesura va ser alhora l'instructor de l'expedient.