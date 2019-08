Palamós aprova els sous del govern amb polèmica per les 14 pagues

El ple municipal de dimarts a Palamós va aprovar les retribucions de l'equip de govern que tindrà una dedicació exclusiva i set de parcials. El punt es va aprovar amb deu vots a favor de l'equip de govern d'ERC (10), dues abstencions de JxCat (2) i cinc vots en contra de PSC (3), Cs (1) i CUP (1).

Alguns grups de l'oposició van criticar el canvi de les 12 pagues que hi havia fins ara per les dedicacions a les 14 que es van aprovar. La qüestió va ser defensada per l'equip de govern, així, la primera tinenta d'alcalde, Maria Puig, explica: «Les 14 pagues estan a la majoria d'ajuntaments de la zona i de Catalunya i, a més, estem en imports més baixos que els que va posar el PSC el 2011».

Les retribucions, però, era la segona vegada que passaven pel ple, després que en el darrer ple l'extraordinari de juliol el punt se suspengués a l'últim minut per tal de buscar més consensos. Així, tot i que el govern no ha rebut vots a favor valora positivament l'abstenció de JxCat que no estava acordada en el ple extraordinari.

Segons es va aprovar, l'alcalde Lluís Puig percebrà 3.428 euros bruts al mes en 14 pagues, en dedicació exclusiva. I, d'altra banda, hi haurà vuit regidors amb dedicació parcial que cobraran 1.162 euros bruts al mes, per una dedicació mínima de 17 hores i mitja setmanals.

Així, la primera tinent d'alcalde, Maria Puig, i la cinquena tinent d'alcalde, Laura Lafarga, només cobraran per assistències per tenir pagues de la Diputació i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, respectivament.

A banda de les retribucions es va aprovar el projecte de millora del Mercat Municipal -que començarà a principis de l'any vinent- amb el suport de la majoria de grups. Altres aspectes que van tirar endavant van ser dues de les mocions que va presentar la CUP, la primera sobre democràcia participativa i la segona sobre promoció del consum estratègic proposat per l'ANC.