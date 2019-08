Tornen a detenir el piròman de Vilopriu per quatre nous incendis

Els Mossos d'Esquadra van detinir dimarts el suposat piròman de Vilopriu com a presumpte autor de quatre nous incendis a la zona. Es tracta d'un veí de Sant Jordi Desvalls de 71 anys que ja va ser arrestat l'any 2012 per presumptament haver provocat diversos focs en cadena a la mateixa zona, però el jutjat va acabar arxivant la causa un any després perquè no hi havia «indicis» que acreditessin que el detingut els havia provocat.

Els fets es remunten al 5 de juliol, quan un mosso fora de servei va veure un foc a peu de la carretera que va de Garrigoles a Verges. L'agent va alertar els serveis d'emergències. Els Bombers i Agents Rurals, que s'hi van desplaçar ràpidament, van aconseguir controlar el foc en la seva fase inicial.

Quan l'agent marxava va veure un home que somreia i un vehicle enmig d'una zona boscosa, just uns metres més endavant d'on s'havien originat les flames. Al mosso li va semblar una actitud sospitosa i va endegar les investigacions que van permetre identificar-lo l'endemà.



Més detencions

Els investigadors van estudiar tots els indicis recollits al lloc de l'incendi i van observar que tenia característiques idèntiques amb altres focs que s'havien originat a la mateixa zona els dies 18 de juny, 5, 6 i 26 de juliol. En tots els casos, els incendis van tenir lloc a Garrigoles, Colomers, Vilopriu i Camallera i tots havien començat al marge d'una carretera.

A més, en tots els casos havien començat igual: amb una bossa de plàstic plena de papers. En un dels casos, a més, s'havia observat el mateix vehicle fugint de la zona. En total, les flames van cremar gairebé 4.000 metres quadrats.

Finalment, el 30 de juliol els Mossos van localitzar i detenir a Vilopriu al suposat piròman com a presumpte autor dels quatre incendis. L'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Aquesta no és la primera vegada que se l'enxampa. Els Mossos ja el van detenir fa set anys com a sospitós d'haver provocat tres petits focs i haver intentat encendre'n un altre. Els focs es van poder apagar amb rapidesa i, mentre els Bombers anaven d'un costat a l'altre, es van creuar amb el tot terreny del detingut. Un any després, el jutjat de la Bisbal d'Empordà, que es va fer càrrec del cas, va arxivat el procediment perquè no va trobar «indicis» que acreditessin que l'home encengués el sotabosc.