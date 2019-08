Decomissen peix comprat il·legalment a Palamós

Inspectors del Ministeri d'Agricultura i Pesca i de la Generalitat van dur a terme dimecres passat una acció contra la venda il·legal de peix a Palamós. Van detectar la sortida de peix sense passar per llotja i la seva posterior compra per part de determinats establiments.

Fruit d'aquesta actuació, els inspectors de Pesca del Ministeri van aixecar acta contra el patró del vaixell denunciat, mentre que els inspectors de la Generalitat ho feien contra l'establiment que rebia el peix.

Atès que els productes pesquers no tenien cap tipus de documentació que acredités la seva correcta traçabilitat, es va procedir al seu decomís. En total es van decomissar 12 quilos de peix variat, sense nota de venda, i que no havia passat per llotja. El peix decomissat incloïa exemplars de lluç per sota de la talla mínima permesa.

Aquestes actuacions s'emmarquen en l'àmbit de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya contra la venda clandestina de peix a Catalunya