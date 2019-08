L'hospital de Palamós està al límit de la capacitat per fer operacions

L'hospital de Palamós ha tornat a augmentar el nombre de cirurgies practicades el 2018. En concret, han crescut un 6% respecte a l'any anterior, malgrat que aquesta vegada no hi ha hagut cap pla de xoc, com sí que hi va haver el 2017. Aquest increment ha fet que el centre de referència de la comarca sigui el que té les llistes d'espera més baixes de la demarcació de Girona.

El seu gerent, Xavier Pérez, explica que la voluntat ha estat «operar més» per poder rebaixar la taxa. Pérez, però, adverteix que un cop acabin les obres a la unitat d'Urgències, l'hospital «no tindrà un metre quadrat més on poder construir». Això afecta un possible augment assistencial els propers anys. En aquest sentit, el gerent reconeix que ja estan treballant en la construcció d'un nou hospital, això sí, a vuit o deu anys vista.

Des de la gerència argumenten que la voluntat ha estat «operar més» per tal de poder rebaixar les taxes i situar-les en els nivells més baixos dels centres de les comarques de Girona, en el global d'operacions que realitza l'hospital de Palamós. La seva directora assistencial, Anna Ribera, es mostra «molt satisfeta» perquè aquestes xifres mostren la «bona feina» que es fa des del centre.



Millores en personal

Tot plegat, en unes instal·lacions en les que s'estan realitzant obres a la part d'Urgències, i que si tot va bé, acabaran el 2020. Aleshores, «no quedarà un metre quadrat més per construir», adverteix el gerent de l'hospital, Xavier Pérez. Un dels aspectes que més preocupa la gerència de l'hospital de Palamós és la possibilitat de tenir una plantilla que doni cobertura a les necessitats del centre.

En aquest sentit, Pérez ha assenyalat que ara per ara estan al 100% i per tant no hi ha «problemes», més enllà que «sempre» es voldria tenir el major nombre de professionals possible.