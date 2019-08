Rescatat un jove de 16 anys amb helicòpter a Tamariu

Un jove francès de 16 anys va haver de ser rescatat ahir al migdia d'una zona de roques al litoral de Tamariu a Palafrugell. El noi -que va patir lesions al turmell- va haver de ser rescatat pels Bombers i evacuat en helicòpter. Posteriorment va ser traslladat fins a l'hospital de Palamós.

Segons els Bombers, el jove va ser rescatat a les 2 del migdia i va ser traslladat en helicòpter a un dels camps propers a la carretera de Tamariu, on esperava una ambulància del SEM per portar-lo a l'hospital, on va requerir assistència mèdica.