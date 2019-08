Comissen dotze quilos de peix il·legal a Palamós

Inspectors del ministeri d'Agricultura i Pesca, conjuntament amb la Generalitat, han decomissat 12 quilos de peix que volien vendre a restaurants de Palamós sense que hagués passat per llotja i sense nota de venda. Els productes no tenien cap documentació i incloïen alguns lluços per sota de la talla permesa.

Segons va informar ahir el Ministeri, l'objectiu d'aquest dispositiu conjunt, que es va dur a terme el dimecres 31 de juliol, va consistir en detectar la sortida de peix sense passar per llotja i la seva posterior compra per part d'un establiment.

Fruit d'aquesta actuació, els inspectors de Pesca del Ministeri van aixecar acta contra el patró del vaixell denunciat, mentre que els inspectors de la Generalitat feien el mateix contra l'establiment que rebia el peix.

Com que els productes no tenien cap tipus de documentació que pogués acreditar d'on venien, es van decomissar. En total, es tracta de 12 quilos de peix variat, sense nota de venda, i que no havia passat per llotja.