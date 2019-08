Palafrugell estrena local per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

La nova Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Palafrugell ja està disponible. El consistori va confirmar que a partir del proper dilluns, 5 d'agost, l'atenció presencial a través l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament i l'espai telemàtic de la carpeta ciutadana, al web palafrugell.cat, es renoven.

Així doncs, a partir d'aquest dia, l'oficina de l'OAC s'ubicarà a un nou espai situat al número 5 de la mateixa avinguda de Josep Pla, a l'edifici on fins fa poc hi havia l'oficina de Recaptació. En els darrers mesos s'han portat a terme les reformes necessàries per tal d'adaptar-se a persones amb mobilitat reduïda. L'OAC de l'Ajuntament de Palafrugell està formada per un equip de 8 persones, amb 5 punts d'atenció personalitzada, que dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 13.30 h i dimarts i dijous, de 8.30 a 18 h (excepte del 16 de juliol al 31 d'agost quan l'horari de cada dia és fins a les 13.30 h) treballen per facilitar i simplificar la gestió dels tràmits municipals.



Actualització digital

D'altra banda la carpeta ciutadana que es pot trobar a la seu electrònica de l'Ajuntament ( seu.palafrugell.cat) també s'actualitza.

A partir d'ara, es podrà accedir al seu contingut a través d'identificació digital, cosa que farà més segures les comunicacions entre els usuaris i l'administració.