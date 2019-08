Amenaça a punta de pistola l'amo d'un restaurant de Palamós i acaba detingut

La Policia Local de Palamós ha detingut un home que presumptament va amenaçar a punta de pistola el propietari d'un restaurant de la localitat. L'arrestat és de nacionalitat boliviana i té uns 40 anys. Està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte d'amenaces.

Els fets van tenir lloc aquest dissabte pels volts de les sis de la tarda en una restaurant del carrer Indústria de Palamós. Segons va explicar l'amo del restaurant, un home hi va entrar i li va posar una pistola al cap. Fins al lloc, en rebre l'avís s'hi van desplaçar dues dotacions de Policia Local i una dels Mossos.

Quan hi van arribar, els agents van localitzar el presumpte autor dels fets i el van arrestar. També van escorcollar el vehicle del detingut i a dins hi van trobar una pistola -la que hauria utilitzat durant el succés- que finalment va resultar ser simulada. La Policia Local va detenir l'autor de les amenaces i el van posar a disposició judicial. Tot apunta que aquestes amenaces del detingut cap a la víctima eren resultat d'un ajustament de comptes entre ambdós per un tema d'un deute econòmic.

La Policia Local es va fer càrrec del detingut i, posteriorment, va passar a disposició judicial.