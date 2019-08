Un home de 85 anys mor ofegat a una platja de Sant Antoni de Calonge

Un home de 85 anys ha mort aquest migdia ofegat a la platja de Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge.

Els fets han tingut lloc pels volts de dos quarts de dues, l'home es trobava a l'aigua i per causes que es desconeixen s'ha ofegat.

Els socorristes l'han tret de dins de l'aigua i juntament amb els efectius del SEM l'han intentat reanimar, però les maniobres no han fructificat i per tant, l'home no ha pogut remuntar.

En el moment del succés, onejava la bandera verda a la platja, segons Protecció Civil.

A causa del succés, el SEM ha activat dues ambulàncies, l'helicòpter medicalitzat que ha aterrat a la platja, i també han treballat a lloc la Policia Local de Calonge i la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec del cadàver.

Aquesta és la novena persona que mor ofegada en un medi aquàtic de la província de Girona. Vuit d'elles han mort en platges de la Costa Brava.