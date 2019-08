La policia de la Bisbal, amb pistola elèctrica i càmera a l'uniforme

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà incorpora per primera vegada una pistola elèctrica Tàser amb una càmera per a l'uniforme al seu equipament. En aquest sentit, el municipi s'afegeix a la llista de policies locals veïnes que han afegit l'eina recentment al seu equipament com Palafrugell, el mes passat.

Tal com informa el cos local, la pistola serà utilitzada per agents formats prèviament i, seguint el protocol establert aprovat fa pocs dies per l'Ajuntament. En aquest sentit, es tracta de l'ús en situacions puntuals i concretes, com ara en casos d'agressivitat extrema o quan membres del cos o de la ciutadania estiguin en risc.

«Valorem molt bé la incorporació de la pistola elèctrica perquè pensem que és una eina que pot ser molt útil en la nostra feina i ajudar-nos a evitar l'ús d'altres armes més letals», explica el sotsinspector de la Policia Local del municipi, Josep Cruz.

A banda de la pistola, el cos ha incorporat una càmera a l'uniforme que permetrà filmar i obtenir imatges durant les actuacions dels agents que utilitzin la pistola. Precisament, explica la Policia Local, la càmera està permanentment connectada amb la pistola a través d'un sistema de Bluetooth que permet activar la càmera automàticament quan s'utilitza la pistola elèctrica.

«El sistema està pensat perquè no pots preveure en quina situació es trobarà l'agent quan hagi d'utilitzar l'arma», assegura el sotsinspector. A més, tots els agents de la plantilla local han rebut la formació específica per poder utilitzar el dispositiu. «Pensem que pot aportar seguretat als agents i a la ciutadania», assegura Cruz.



Veus crítiques

Per la seva banda, el regidor de seguretat del municipi, David Mont-ros (ERC), assegura que el protocol aprovat pel consistori estableix que la seva utilització és en casos d'extrema violència on la policia prefereix utilitzar el dispositiu elèctric molt menys letal que l'arma de foc reglamentària. En qualsevol cas, explica, la Policia Local disposa d'un desfibril·lador en el seu vehicle per si hi ha la necessitat d'haver de ser utilitzat en casos excepcionals després de l'ús de la Tàser.

No obstant això, no totes les veus són unànimes. Amnistia Internacional Espanya, per exemple, en el seu darrer informe sobre l'ús de les pistoles Tàser demanava a l'Estat espanyol suspendre l'ús i plans d'adquisició d'armes Tàser i altres defenses elèctriques «fins que no es realitzés una investigació rigorosa, independent i imparcial sobre el seu ús i efectes» pels possibles danys a les persones. El dispositiu està disponible pels agents de la Bisbal a partir de l'1 d'agost.