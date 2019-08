28 conductors beguts i cinc de drogats en només un cap de setmana a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell ha detectat 28 conductors que van donar positiu en les proves d'alcoholèmia i cinc més per substàncies estupefaents en un sol cap de setmana. Els agents porten a terme diversos controls arreu del municipi durant els mesos d'estiu per garantir la seguretat viària. Dins dels 28 conductors que van donar positiu en consum d'alcohol, cinc d'ells passaran a tramitar-se per la via penal. De fet, dos d'ells triplicaven la taxa màxima i un altre la quadruplicava.