Una banda de carteristes de l'Hospitalet roba en botigues i a banyistes a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detectat una banda organitzada especialitzada en furts que roba carteres i bosses de mà a la platja i a clients de botigues de la població.Es tracta d'un grup especialitzat que procedeix de la zona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que estaria al darrere del repunt de furts que han patit veïns i turistes durant els últims quinze dies. En només quinze dies, segons fonts de la Policia Local, s'han registrat vuit denúncies.

Arran d'aquests fets, la Policia Local va decidir muntar un dispositiu que ha culminat, de moment, amb la detenció d'una persona contra la qual pesava una ordre de detenció. Tres presumptes lladres més que viatjaven en cotxe amb la persona detinguda estan essent identificats. Aquesta banda, apunten fonts policials, estaria formada per una desena de membres, tots ells de nacionalitats cubana i peruana. Tot apunta que estan liderats per una dona peruana, de mitjana edat, de qui la Policia Local ja fa temps que segueix les passes.

L'especialitat del grup organitzat són els furts. Acostumen a actuar en parella i, habitualment, es fan passar per banyistes per apropar-se a les víctimes i perpetrar els furts. Bosses de mà i carteres són els seus objectius prioritaris. D'altra banda, també treballen en grups de tres a les platges i operen a l'interior de comerços fent-se passar per clients. Aprofiten la més mínima distracció per sostreure carteres i moneders de les víctimes. Han estat vistos amb assiduïtat per la platja Gran.

Aquest operatiu policial parteix de les indagacions que prèviament van realitzar agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro. Van parlar amb diferents testimonis, botiguers i amb l'ajut de les càmeres de seguretat del municipi varen detectar la presència d'un vehicle que es traslladava sovint al municipi i van comprovar que els seus ocupants estarien relacionats amb fets delictius relacionats amb els furts.

Durant uns dies es va iniciar un dispositiu especial amb patrulles uniformades, per tal de localitzar aquest vehicle i els eventuals ocupants. Aquest dilluns passat l'operatiu va donar els primers fruits: pels volts de la una del migdia, els agents locals van detectar el vehicle sospitós quan entrava al municipi i, arran d'això, van iniciar un seguiment del cotxe fins que diverses dotacions policials van aturar-lo al carrer Tramuntana. Hi viatjaven quatre persones, tres homes de nacionalitat cubana i un que duia passaport del Perú.



Lladres reincidents

Dels quatre ocupants, un d'ells, Edilberto N., de 29 anys, estava pendent d'una ordre judicial de detenció emesa per un jutjat de Barcelona. Se l'acusa de diversos delictes de furt; immediatament els policies locals van procedir a la seva detenció. Edilberto N., segons expliquen fonts policials, acumula una trentena d'antecedents policials en el seu seu expedient delictiu.

Els altres tres presumptes integrants de l'organització identificats pels agents, Jorge Walter M. de 43 anys, José R. de 38 anys i Joseph C. de 19 anys, també tenien requeriments pendents d'altres jutjats. Tots quatre van ser traslladats a la comissaria de la Policia Local als efectes de prosseguir les diligències. Entre tots, els seus antecedents superen la cinquantena de detencions policials.

La Policia Local ha pogut comprovar que són una banda que procedeix de l'Hospitalet de Llobregat i que compten amb una alta mobilitat per tot el territori, principalment la costa. Per desplaçar-se han arribat a utilitzar fins a 10 vehicles, que van a nom de l'una sola persona, suposadament la líder del grup. Els agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana està en contacte diari amb els botiguers amb l'objectiu de desarticular la banda al complet.