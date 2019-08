Dos detinguts a Palafrugell per cultivar i distribuir marihuana

Un operatiu conjunt d'agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà i la Policia Local de Palafrugell va permetre detenir, el dimecres 7 d'agost, dos homes de 24 i 33 anys, de nacionalitat marroquina i veïns d'aquesta població, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els mossos van tenir coneixement que en un domicili del carrer Nord de Palafrugell s'hi estaria cultivant marihuana i s'hi estaria efectuant la compravenda de droga. Amb aquesta informació la Unitat d'Investigació va començar a treballar sobre el cas fins que el matí del dimecres es va efectuar una entrada i registre al domicili.

Aquest operatiu policial va comptar amb la participació d'efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d'Investigació, membres d'ordre públic de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona i finalment la col·laboració de la Policia Local de Palafrugell.

Dins la casa els agents van comissar prop de set quilos de cabdells i marihuana triturada que estaven a punt per vendre i ser distribuïda al mercat il·legal. Es van localitzar nombrosos testos buits on hi havien hagut plantes de marihuana i bossetes de plàstic per la seva distribució. La droga comissada al domicili, i segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, estaria valorada en aproximadament 10.500 euros.

Els detinguts, a qui els consten antecedents per fets similars, passaran properament a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions.