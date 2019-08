Un veí de Santa Cristina denuncia La Santa Market a la Fiscalia per sorolls

Un veí de Santa Cristina va interposar ahir una denúncia a Fiscalia Provincial de Girona per un delicte contra el medi ambient per un excés de sorolls contra els propietaris del recinte ludicofamiliar La Santa Market del municipi. En el document es demana que la «Fiscalia investigui i comprovi els fets denunciats per determinar possibles responsabilitats penals» i, també, que «procedeixi a adoptar o instar les mesures cautelars oportunes en la brevetat més gran possible».

Per la seva banda, el director de l'espai La Santa Market, Julio Rico, es mostra sorprès per la denúncia i explica que no es tracta d'una opinió general sinó d'una valoració específica. Clarifica, també, que no ha tingut cap incident «ni amb el consistori, ni amb els veïns», i que el recinte, que acull música en directe, compleix estrictament la normativa.



Peticions i canvis

Pel que fa a la música, reconeix que l'any passat hi va haver queixes en uns dies concrets i que, a partir d'això, es van fer modificacions per evitar que es tornessin a repetir. Situat al Santa Cristina Horse Club, a l'entrada de Santa Cristina d'Aro, La Santa Market ofereix des de principis de juliol fins al 27 d'agost una àmplia oferta de propostes per menjar, beure, concerts i música, així com per comprar roba, complements i altres productes de creador locals. L'entrada al recinte és gratuïta i disposa d'un gran aparcament.

En aquest sentit, l'Ajuntament va sol·licitar dues modificacions per aquest 2019 que l'establiment ha incorporat per la nova temporada. La primera és un canvi d'orientació de l'escenari, abans estava enfocat cap a Santa Cristina i ara està enfocat a Llagostera. La segona és la incorporació dels controls de so automàtics que, segons els responsables, limita l'augment dels volums de la música.



La versió de la Policia Local

Segons la Policia Local, l'establiment no s'ha excedit en els decibels establerts en l'ordenança en les proves de so efectuades quan hi ha hagut queixes puntuals. D'altra banda, l'alcaldessa, Lourdes Fuentes, diu que a final de temporada el consistori avaluarà totes les queixes rebudes, però que després de les modificacions respecte a l'any passat, les queixes han sigut anecdòtiques. «Es tracta d'una llicència privada fins a la una de la matinada, i estan complint estrictament amb la normativa», assegura. El veí que ha denunciat el cas a la Fiscalia també va presentar una denúncia al consistori demanat una investigació el mes de juliol passat.