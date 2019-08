Compromís demana l'abolició de la Festa musulmana del Xai a Torroella

El grup municipal de Compromís amb Torroella i l'Estartit (CambTE), a l'oposició, demana en un comunicat que s'aboleixi la Festa del Sacrifici al municipi. L'equip de govern (UPM i ERC) veu la petició fora de lloc, ja que fa anys que la celebració es fa sense problemes i la responsabilitat de l'Ajuntament és la d'assegurar la seguretat alimentària, cosa que fa des de fa anys.

El partit opositor –que està liderat per l'exalcalde Jordi Cordón i que compta amb un regidor dels 17 possibles– ja va anunciar la seva posició en el darrer ple municipal de juliol. Per a Cordón la Festa del Xai «no s'hauria de permetre» d'acord amb la moció proposada pels animalistes de Pacma i que va aprovar l'Ajuntament el 2016, en què es demanava la prohibició de les celebracions amb animals vius.

La Festa del Sacrifici o Festa del Xai és la principal celebració del calendari islàmic i coincideix amb el final del període de pelegrinatge que cada any fan a la Meca milers de persones. Aquest dia, en tot el món islàmic, és tradició menjar xai matat segons el mètode halal.



Opinions contràries

«Demanem que es compleixi la moció aprovada pel consistori sobre no permetre celebracions amb animals vius i que va suposar la prohibició de la festa tradicional de les vaquetes al municipi el 2017», explica Cordón. «Si elimines una cosa, ho elimines tot». En aquest sentit, el regidor de CambTE també mostra preocupació en la manera com els animals seran sacrificats. «No sabem si reuneix les condicions sanitàries necessàries». Per altra banda, el grup de l'oposició CambTE demana també que ERC surti de l'equip de govern amb UMP tal com va fer el 2016 quan es va aprovar la moció del Pacma sobre prohibir les festes amb animals al municipi. Aleshores, CiU va votar en contra de la moció i ERC a favor, una votació que va servir de catalitzador pel trencament del pacte de govern liderat per Jordi Cordón. «ERC sortirà del govern com va fer el maig del 2016?», pregunta Cordón en el comunicat.

Segons la formació, a banda de la petició pública també entrarà una nova moció referent a la ja aprovada el 2016 demanant «l'abolició de tota festa i/o activitat lúdica, festiva en el nostre municipi on qualsevol mamífer, ovípar, vivípar, en general, qualsevol ésser viu, sigui objecte i/o actor principal de l'acte de celebració en qüestió» al proper ple.

L'equip de govern format per sis regidors d'UPM i quatre d'ERC -amb majoria absoluta- no troba sentit a la petició de CambTE i demana que no busqui enfrontaments on no existeixen. «Les famílies compren el xai a les carnisseries i les famílies musulmanes demanen que aquest sigui sacrificat segons el mètode halal», explica l'alcalde, Jordi Colomí (UPM), «no es pot prohibir, no pots prohibir que la gent vagi a comprar el xai».



Posició del govern

Això no obstant, assegura, hem de mantenir les condicions de seguretat alimentàries. «La Festa del Xai no ens implica, ens implica la seguretat alimentària que vam resoldre no aquest any sinó fa anys transmetent a les comunitats musulmanes que la matança del xai s'havia de tramitar a través de les carnisseries o en escorxadors habilitats». Això, és el que es fa a totes les poblacions seguint els protocols de la Generalitat que prohibeix la matança de qualsevol ésser viu per consum propi -a excepció d'aviram i conills- fora dels escorxadors habilitats.

El soci de govern d'UPM, ERC, per la seva banda, es mostra igual de sorprès amb la petició i demana quin acte en concret s'hauria de prohibir, ja que «cadascú la celebrarà segons les seves creences». Així, insisteix que no es pot prohibir que la gent compri carn a la carnisseria i que l'Ajuntament no pot prohibir res perquè no hi ha cap ball o festa tradicional amb animals per impedir.