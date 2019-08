Enxampats 28 conductors beguts i 5 de drogats en un cap de setmana a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell va multar 28 conductors que van donar positiu en les proves d'alcoholèmia i cinc més per substàncies estupefaents el cap de setmana passat.

Els agents de la Policia Local porten a terme diversos controls arreu del municipi durant els mesos d'estiu per garantir la seguretat viària. En el darrer cap de setmana un total de 28 conductors que van donar positiu en consum d'alcohol i cinc d'ells passaran a tramitar-se per la via penal. De fet, explica la policia, dos d'ells triplicaven la taxa màxima i un altre la quadruplicava.

D'altra banda, dimecres, el municipi va viure un altre episodi relacionat amb les drogues. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Palafrugell van detenir dimecres, a Palafrugell, dos homes veïns d'aquesta població, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els detinguts tenen 24 i 33 anys i són de nacionalitat marroquina.

Tal com expliquen els mossos, van tenir coneixement que en un domicili del carrer Nord de la localitat de Palafrugell s'hi estaria cometent un delicte contra la salut pública, concretament hi hauria una plantació de marihuana i s'hi estaria efectuant la compravenda de droga.

Amb la informació la Unitat d'Investigació va començar a treballar sobre el cas fins que el matí del 7 d'agost es va efectuar una entrada i registre a l'esmentat domicili. L'operatiu policial va comptar amb la participació d'efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d'Investigació d'aquesta comissaria, membres d'ordre públic de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona i finalment la col·laboració de la Policia Local de Palafrugell.

Dins la casa els agents van comissar prop de set quilograms de cabdells i marihuana triturada que estaven a punt per vendre i ser distribuïda al mercat il·legal. Es van localitzar nombrosos testos buits on hi havien hagut plantes de marihuana i bossetes de plàstic per la seva distribució.

La droga comissada al domicili, i segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, estaria valorada en aproximadament 10.500 euros.