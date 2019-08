Un home d'edat avançada, en estat crític, després de gairebé ofegar-se a Platja d'Aro

Un home d'edat avançada es troba en estat crític, després de gairebé ofegar-se a Platja d'Aro.

L'home estava banyant-se a la platja Gran i l'han pogut rescatar.

El 112 ha rebut l'avís dels fets quan passaven deu minuts per les deu del matí. Per causes que es desconeixen un home que era dins de l'aigua ha patit tot apunta una aturada cardíaca i ha aparegut després a tocar de la platja.

Els socorisstes que vigilaven l'han tret de l'aigua i l'han pogut remuntar després de fer-li les maniobres de reanimació.

La víctima és un home, de nacionalitat russa, de més de 85 anys i veí de Platja d'Aro. Ha estat evacuat en helicòpter a l'hospital Trueta de Girona. L'home es troba en estat crític, segons Protecció Civil.

A lloc hi han treballat el SEM amb un helicòpter i una ambulància i la Policia Local de Platja d'Aro.

A les platges de la Costa Brava ja han mort aquest any vuit persones.