Palafrugell intensifica la lluita contra l'incivisme

L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha posat 64 multes en els sis primers mesos de l'any per fer un mal ús del servei d'escombraries. La majoria de les sancions s'han tramitat contra empreses o particulars que han deixat els residus fora del contenidor, o que han separat malament les deixalles.

Des del consistori han pres mesures per intentar millorar el servei com augmentar la freqüència de pas dels camions encarregats de la recollida, arranjar les instal·lacions que no estaven en bon estat o posar dues persones encarregades d'informar la ciutadania. Les 64 multes suposen un 85% de totes les que es van posar el 2018, fet que fa pensar que aquest any se superarà la xifra. D'altra banda, amb la constitució del nou ajuntament també es va decidir crear una nova regidoria de Via pública, que integrarà la gestió de la neteja viària i la gestió de residus.