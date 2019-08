La Bisbal d'Empordà "no aturarà cap projecte" tot i renunciar a 1,8 milions en inversions el 2018

L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, assegura que la ciutat "no aturarà cap projecte" malgrat que en el darrer ple es va aprovar renunciar a 1,8 MUER en inversions previstes per aquest 2018. El motiu d'aquesta decisió és la necessitat d'haver de complir amb la llei que no permet que els municipis excedeixin d'un endeutament determinat. Marquès assenyala que la Bisbal comptarà amb aquests diners el 2020 i que les obres que s'han vist afectades no s'haurien acabat fins el 2020, fet pel qual "no afecta" a la renúncia d'aquests 1,8 MEUR. Marquès també ha destacat que des de l'Ajuntament es vol donar un impuls al comerç local, reconvertint el Consell d'iniciatives Econòmiques amb un ens òrgan vinculat més al treball i reforçant l'Associació de Comerciants de la Bisbal.

L'obligació d'haver de complir amb la llei pressupostària i el Pla Econòmic Financer (PEF) Va obligar l'equip de govern de la Bisbal d'Empordà a renunciar a 1,8 MEUR en inversions que estaven previstos per aquest 2019. Va ser en un polèmic ple el 29 de juliol en el què l'oposició va lamentar la decisió i "les formes" com s'havia fet, ja que consideraven que s'havia "amagat" un informe de la interventora municipal del 6 de maig – abans de les eleccions – on ja s'advertia de la necessitat de prendre una mesura en aquest sentit.

L'actual alcalde de la capital del Baix Empordà, Enric Marquès, considera que les queixes de l'oposició són "lògiques" perquè "fan el seu paper", però considera que la situació "no canvia res" els projectes que el consistori tenia previst tirar endavant.

De fet, Marquès assegura que el que passa és que "no hi ha manera tècnica" de gastar-se part els diners d'un crèdit abans que acabi l'any. "No renunciem als diners, sinó que els posposem a l'any 2020", assegura Marquès.

Per això, l'alcalde deixa clar que "no s'aturarà cap projecte", sinó que el que es fa és renunciar als que igualment s'haurien d'acabar l'any vinent, entre els quals l'arranjament del marge del riu Daró o l'adequació dels vestidors del camp de futbol. Marquès fa servir aquest últim per explicar que entre que el projecte es redacta, licita i es comença ja s'hauria arribat al 2020, moment en què ja es disposarà dels diners.

Marquès ha explicat que no afectarà a les obres que s'estan fent al centre de la ciutat i que, si to va segons el previst, acabaran a finals d'any. Aquestes obres, recorda Marquès, van lligades al Pla de Barris i tenen subvenció mentre s'executin fins abans del 31 de desembre. "Ens preocupa a tots, però va sobre el termini previst i confiem en acabar abans de finals d'any", ha reblat.



Impuls al comerç



Les del carrer Ample són unes obres que haurien d'afavorir al comerç, per tal de donar-li un "nou impuls" i que es recuperin botigues al centre de la Bisbal. Marquès ha explicat que a banda s'està treballant en un pla per poder dinamitzar més el sector.

D'una banda es vol potenciar l'Associació de Comerciants i incloure molts negocis que no hi estan associats, i d'altra banda dotar de més força el Consell d'Iniciatives Econòmiques, per tal que sigui un ens més enfocat al treball i no tant a l'estudi.



La Bisbal no està endeutada



Marquès també ha volgut defensar l'estat d'endeutament de la Bisbal, i ha assegurat que "no és preocupant". Ara mateix, la ciutat té un deute al voltant del 55%, i l'alcalde ha recordat que no és fins a partir del 75% quan comença a ser "perillós".

El batlle també ha defensat la política econòmica que està seguint el govern municipal d'Esquerra amb el suport de la CUP i la Bisbal en Comú, que afronta quatre anys més de legislatura després de revalidar la coalició feta el 2015 i que van fer Lluís Sais alcalde del municipi.