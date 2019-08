Detenen dos persones per robar més de mil euros en ampolles de vi i licor al Baix Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 30 anys i una dona de 22 per robar una quarantena d'ampolles de vi i licor de diversos supermercats de Pals i Begur. Els fets van passar la tarda del 7 d'agost quan una patrulla de policia va veure com un cotxe circulava a gran velocitat per la carretera C-31 a l'alçada de Palamós (Baix Empordà) en sentit Barcelona. Aleshores els Mossos el van seguir, però el conductor va decidir accelerar fet que va posar en perill la resta d'usuaris de la via per la conducció temerària. Finalment el van poder aturar uns metres més avall en un voral. En el registre del cotxe els agents van comprovar que al maleter hi havia 39 ampolles de vi i licor en bosses de plàstic, que els arrestats no van poder justificar la seva presència, i que estaven valorades en 1.015 euros.

Els policies també van poder comprovar que a sota la roba de carrer, la dona portava un banyador manipulat de manera artesanal i que feia servir per amagar les ampolles de licor que furtaven. Per tot plegat els dos ocupants del vehicle van quedar detinguts per un delicte de furt, i les ampolles van ser retornades als establiments d'on les havien sostret. L'home a més, va rebre una sanció administrativa per conducció temerària. Un cop van declarar davant del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, aquest va decretar-ne la seva llibertat amb càrrecs.