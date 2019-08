Detenen un jove de 21 anys per conduir drogat i begut al municipi

Els agents de la Policia Local de Palafrugell van detenir ahir un jove per conduir drogat i begut pels carrers de la vila. El detingut té 21 anys i se l'acusa d'un presumpte delicte de conducció temerària per donar positiu en el control. Els fets van ocórrer ahir al voltant de les 7 del matí quan tres patrulles de la Policia Local es trobaven fent un control preventiu d'alcohol i drogues a la rotonda de la plaça Floreal. Segons la policia, el conductor, en veure el control, va fer un canvi de sentit fugint de la Policia i entrant al municipi per diversos carrers contra direcció. Finalment, el vehicle, un Ford Focus de color vermell, va poder ser interceptat davant de la piscina municipal i el conductor va ser detingut. Durant la fugida, va causar desperfectes en alguns vehicles, fets dels quals es van poder identificar testimonis.