Vilopriu, focus d'una cinquantena d'incendis en els últims deu anys

Vilopriu, al Baix Empordà, té el desafortunat honor de ser el municipi de Girona que ha patit més incendis al llarg de la darrera dècada. L'acció dels piròmans ha fet anar de bòlit els Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra i, sobretot, els Bombers de la Generalitat.

Aquest últim cos té comptabilitzats a Vilopriu uns 47 incendis -forestals i agrícoles- des de l'any 2010 i fins al 31 de juliol de 2019. De mitjana, cada any es declaren quatre incendis al terme municipal. El 30 de juliol passat els Mossos d'Esquadra van detenir un presumpte piròman reincident. Un veí de Sant Jordi Desvalls (Gironès), de 71 anys, que ja va ser arrestat l'any 2012 per, presumptament, haver provocat diversos focs en cadena a la mateixa zona. Això no obstant, el jutge va acabar arxivant la causa un any després perquè no hi havia «indicis» que acreditessin que l'acusat era l'autor dels focs. Aquest estiu els Mossos li imputaven l'autoria de quatre incendis en aquesta zona limítrofa entre les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Els focus es van declarar als termes de Garrigoles, Colomers, Vilopriu i Camallera i els incendis tenien un denominador comú: tots quatre havien començat al marge de carreteres. D'altra banda, en tots quatre focus els investigadors hi van localitzar una bossa plena de papers cremada, que el presumpte autor hauria encès amb la intenció que les flames es propaguessin amb rapidesa. Davant del jutge, però, la policia no va poder acreditar amb claredat que el veí de Sant Jordi Desvalls fos el causant dels focs.

En aquest context, el dilluns 5 d'agost es va tornar a declarar un altre incendi a Vilopriu, el número 47 de la història recent del municipi baix-empordanès. La ràpida actuació dels bombers va evitar que les flames s'estenguessin: només van cremar 4,9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal.

L'incendi va començar en uns camps ubicats a cavall dels termes municipals de Vilopriu i Colomers. Per sufocar-lo van ser necessaris nou mitjans aeris i una desena de terrestres dels Bombers.

Els Agents Rurals, un cop perimetrat el foc, van començar una investigació a la qual també participen els Mossos d'Esquadra. Fonts de la investigació revelen que s'hi van trobar restes de cendra que podrien correspondre a papers cremats. Fins al moment, però, això només és una hipòtesi.

D'altra banda, el 3 d'agost passat es va encendre un altre foc a la zona. En concret, a tocar de la carretera GIV-6223, en el tram comprès entre Camallera i Gaüses –nucli que forma part de Vilopriu. Es va originar de nit, però la ràpida intervenció dels bombers va evitar mals majors. La investigació sobre quines van ser les causes de l'incendi es manté oberta.