«Botellón» aquàtic al paratge protegit de la cala d'en Massoni de cap Roig

L'entitat ecologista Salvem el Golfet denuncia l'organització d'una festa d'alcohol amb una quarantena d'embarcacions a la zona protegida de la cala d'en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d'agost. La festa s'hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap Roig i sense notificar res a les administracions locals.





@ajpalafrugell Aquesta gent té permís per fer aquesta festa a Cala Masoni? Hem trucat a @mossos, però no ha vingut ningú. #caproig #espainaturalprotegit pic.twitter.com/RkZVeVoL4z — Mariona (@MarionaRoca1) July 13, 2019

Més denúncies

En aquest sentit, la plataforma va entrar ahir dues instàncies als ajuntaments de Palafrugell i de Mont-ras denunciant la concentració d'embarcacions per organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l'entrada de la cala. «Sol·licitem que es col·loquin, a la vala d'en Massoni i a la Banyera de la Russa, boies ecològiques, on les barques tinguin l'obligació d'amarrar-se, per tal d'impedir l'arrossegament del fons marí quan es tira l'àncora». A banda d'això, també demanen que hi hagi més control i vigilància de les embarcacions que vulguin amarrar en les zones de fondeig d'especial protecció marina. Segons la presidenta de l'associació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen els fets.De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l'any passat ja hi va haver una festa a la mateixa cala i l'entitat va entrar dues peticions als dos ajuntaments amb les mateixes peticions.Segons l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, l'Ajuntament ha posat la festa en coneixement de la Guàrdia Civil per intentar advertir-los de les organitzacions d'aquest tipus d'activitats a la zona. A més, «parlarem amb l'Ajuntament de Mont-ras perquè es pugui tramitar la col·locació de boies en aquesta zona en el pla d'usos de l'any vinent».L'alcalde assegura que des del consistori es pretén sensibilitzar totes les administracions competents per evitar que fets com aquest es tornin a produir. Per la seva banda, la plataforma Salvem el Golfet va compartir les publicacions d'un compte d'Instagram amb el nom d' @aberlofarra on es demanava a la gent que arribés a partir de la 1 del migdia, amb «moltes ganes de festa i carregats de gintònics».L'entitat recorda que l'entorn compta amb la màxima protecció ambiental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i del Pla de Gestió de l'Espai d'Interès Natural (EIN) de Castell-Cap Roig pel que fa a l'àmbit terrestre i marítim. D'altra banda, l'entitat va compartir per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l'organització d'una festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus repartits per la cala», explica la Mariona Roca, que s'estava banyant a la cala. «Eren unes 200 persones i ens van dir que era la sisena vegada que ho organitzaven».