Un ferit amb cremades al pit i a la cara en l'incendi d'un pis a S'Agaró

Per causes que encara es desconeixen, aquest dimarts al matí s'ha declarat un incendi en un pis de l'Avinguda de Platja d'Aro de S'Agaró , a Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) i com a conseqüència del foc, l'únic ocupant de l'habitatge, un home de 75 anys, ha resultat ferit amb cremades de primer i segon grau al pit i a la cara. També ha patit una lleugera intoxicació i ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital vall d'Hebron. El foc ha cremat totalment la cuina i el menjador i la resta del pis, d'uns 40 metres quadrats, s'ha vist afectat pel fum. Durant els treballs d'extinció s'han confinat cinc veïns als seus habitatges però ningú més ha pres mal.