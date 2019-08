Santa Cristina d'Aro acorda la rehabilitació de l'Oficina de Turisme

Santa Cristina d'Aro ha acordat en junta de govern la rehabilitació de l'Oficina de Turisme per al setembre. L'oficina es troba a l'antiga estació del Carrilet de Sant Feliu a Girona i les obres costaran 136.673 euros. Començaran fora temporada d'estiu per evitar molèsties.

L'obra preveu la rehabilitació de l'immoble, com també adequar la seva distribució interior per millorar el seu ús actual. L'actuació no afecta la seva estructura, que es conserva, i més tenint en compte que és un edifici catalogat dins el patrimoni arquitectònic i element d'interès històric i artístic del municipi. Així hi haurà una sala d'atenció al ciutadà, un despatx, una sala de reunions i un petit magatzem.

«L'objectiu de l'acció és triple: garantir la funcionalitat, l'habitabilitat i la seguretat de l'edifici, sense perdre la seva essència històrica», diu la regidora de Turisme, Sílvia Fonoll, que no descarta complementar-ho.