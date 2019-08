SOS Aiguafreda denuncia l'Ajuntament de Begur per permetre la construcció d'habitatges en un espai protegit

La plataforma SOS Aiguafreda ha presentat una nova denúncia contra l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) pel projecte d'urbanització de Montcal 2, que preveu la construcció de 33 nous habitatges, vials i aparcaments. Es tracta d'una urbanització que donaria continuïtat a les zones d'Aiguablava i Fornells. L'aprovació del projecte va ser el 2014 i compta amb una superfície de 111.008 m2. De tota manera, l'entitat ha assegurat que més de la meitat del sector on es desenvolupa el projecte forma part de l'Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000. A més, la plataforma ha assegurat que els terrenys també formen part d'un sistema de dunes i ha recordat que aquests hàbitats són de gran interès a nivell europeu.

La plataforma SOS Aiguafreda torna a portar als tribunals a l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà). En aquest cas ho fa per l'aprovació del Projecte d'Urbanització de Montcal 2 i haver donat la llicència d'obres per a la construcció de 33 nous habitatges, vials i aparcaments en aquesta zona de la Costa Brava. Les noves edificacions comportarien la unió urbanística de Fornells i Aiguablava.

El projecte Montcal 2 va ser aprovat de forma definitiva el 2014 i el Projecte d'Urbanització, el 2016. Ocupa 111.008 m2 d'extensió i afecta a una zona recoberta de pins. Tot i així, les entitats ecologistes han denunciat que part del sector en qüestió en superposa amb l'Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Begur i la Xarxa Natura 2000. L'entitat ha recordat que aquesta "catalogació" hauria de "garantir la conservació d'aquest espai natural i no pas la seva degradació".

SOS Aiguafreda ha detallat que la zona de pineda on es troben els terrenys formen part d'un sistema de dunes. L'entitat ha detallat que el dipòsit de sorres d'origen eòlic es va formar durant el Quaternari i han quedat fixades pels arbres que hi han nascut a sobre. A més, aquest sistema de dunes està connectat amb la platja de Pals (Baix Empordà) i va més enllà de la zona del Montcal.

De tota manera, els ecologistes han recordat que el sistema de dunes està "en clara regressió a tot Catalunya". També han assenyalat que "és un hàbitat amb gran interès de conservació a nivell Europeu i que requereix l'establiment de mesures de conservació prioritàries".

Per tot això demanen per la via judicial que es revoquin tots els projectes aprovats en el consistori i, conseqüentment, s'anul·li la llicència d'obres.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va impulsar una moratòria per a noves llicències urbanístiques al litoral de la Costa Brava. El projecte quedaria afectat per aquesta moratòria ja que el 69% té pendents superiors al 20% i el 50% està protegit. De tota manera, com que l'Ajuntament de Begur va donar les llicències abans que el Govern aprovés la moratòria, les obres han pogut seguir el seu curs.

Aquesta és la quarta denúncia que Salvem Begur i Ecologistes en Acció han interposat a l'Ajuntament de Begur. Denúncies a les que s'ha de sumar el recurs davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona el passat mes d'abril contra els actes d'urbanització i edificació a la Pedrera de s'Antiga i més recentment el recurs contra la construcció del macro xalet a primera línia de mar a la cala de Port des Pi.